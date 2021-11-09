Нижний Новгород, 9 ноября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Около 33,8% жителей Нижегородской области не верят в то, что цены на распродажах действительно снижаются. Таковы результаты опроса 1200 нижегородцев, проведенного специалистами Научно-исследовательского института проблем социального управления.

ИА REGNUM Ценники в магазине

По их мнению, это уловка, которую торговцы используют для того, чтобы привлечь дополнительных покупателей.

Противоположной точки зрения придерживаются 14,9% респондентов. Большинство же, а именно 42,4% опрошенных, считают скидки на распродажах реально существующими, но не на все товары.

Около 20% нижегородцев ждут «чёрную пятницу», чтобы приобрести популярные товары по низкой цене. Глобальные скидки по принципу «черной пятницы» нравятся 14,3% респондентов.

Не обращают внимания на скидки и акции 34,3% жителей региона, 24,8% привлекают распродажи, а ещё 20,1% пользуются скидочными или накопительными картами.

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