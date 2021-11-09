Москва, 9 ноября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Очень эффективной для России назвал систему QR-кодов министр здравоохранения страны Михаил Мурашко 9 ноября на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM QR-code

Мурашко «Мы видим высокую эффективность меры «QR-код в обмен на услугу».

Чиновник отметил, что считает систему QR-кодов «путём безопасности», напомнив, что она работает во многих российских регионах.