Бишкек, 9 ноября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В киргизском сегменте социальных сетей недавно появилась информация о том, что Айгуль Жапарова, супруга президента Киргизии Садыра Жапарова якобы финансирует одну из политических партий, которая выдвинула своих кандидатов на парламентских выборах, назначенных на 28 ноября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев выступил с официальным опровержением слухов о попытках родственников президента повлиять на политическую ситуацию в стране.

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По его словам, опубликованная в интернете информация о вмешательстве первой леди Киргизии в процесс выборов в республиканский парламент, «является ложной и недостоверной».

«Мы неоднократно отмечали неизменную позицию главы государства относительно участия его родственников в политических и государственных делах. Подчеркну еще раз, что президент не позволит никому из ближайших родственников вмешиваться в какие-либо политические процессы и влиять на них», — заключил Султанбаев.

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