Ново-Огарево, Московская область, 9 ноября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по телефону, передаёт сайт Кремля 9 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Александр Лукашенко

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Главы государств обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества с учётом итогов прошедшего 4 ноября заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.

Путин и Лукашенко подтвердили намерения по дальнейшему развитию взаимовыгодных интеграционных процессов в духе партнёрства и союзничества.

Помимо прочего, лидеры двух стран обсудили ситуацию с беженцами на границах Белоруссии с Польшей и Литвой.