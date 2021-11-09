Белосток, Польша, 9 ноября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Утром 9 ноября в польском Белостоке несколько десятков человек собрались у Генконсульства Белоруссии и провели там акцию протеста. Об этом сообщает Polskie Radio.

Протест

Организаторами мероприятия оказались бежавшие из Белоруссии активисты оппозиции. В акции приняли участие представители местной белорусской диаспоры, они принесли к генконсульству флаги, плакаты, выкрикивали лозунги.

Протестующие в первую очередь выступили против эскалации миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Они считают, что в этом виноваты белорусские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.