Казань, 9 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Татарии количество привитых от COVID-19 за прошедшие сутки превысило 18 тыс. человек. Об этом 9 ноября сообщает республиканский минздрав.

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Всего в регионе иммунизацию против коронавирусной инфекции по состоянию на 9 ноября прошли 1 млн 710 тыс. 821 человек, прирост за сутки составил 18 143 жителя. Вторую прививку антиковидными вакцинами получили 1 млн 137 тыс. 552 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по состоянию на 9 ноября в республике зарегистрировано 32 656 случаев инфицирования коронавирусом.

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