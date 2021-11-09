Москва, 9 ноября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Последний новый максимум биткоина — это впечатляющий подвиг, учитывая, что всего год назад валюта колебалась в районе $11 тыс. 500 за монету. Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле, когда он достиг отметку чуть ниже $65 тыс., заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Биткоин

«Последующие жесткие меры против криптовалют и майнеров в Китае привели к тому, что курс биткоина упал менее $30 тыс. в июле. Хотя этот актив традиционно очень волатилен, два основных фактора заставили его достичь нового рекордного максимума.

Во-первых, это одобрение Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC) первого долгожданного биткоин ETF ProShares на Нью-Йоркской фондовой бирже. На этой новости в этот же день курс вырос почти на 5%.

Данный фонд инвестирует во фьючерсы на биткоины CME. Успешный запуск ProShares ETF открыл простой способ для розничных и институциональных инвесторов воспользоваться преимуществами криптовалютного рынка. Это позитивно сказалось на курсе, популяризации и доступности Биткоина, что привело к росту всего рынка криптовалют.

Утверждение ETF-фьючерсов было встречено большим интересом со стороны частных и институциональных фондов. SEC также сигнализирует о скором запуске других финансовых продуктов, связанных с биткоинами.

Это признак потепления нормативной базы для рынка криптовалют в США, где финансовые власти начали всё больше и больше признавать биткоин как средство инвестирования. Об этом говорит и постоянно растущее число частных лиц, компаний и фондов, заинтересованных во владении биткоинами.

Второй фактор — это рост инфляции в США, а в следствии и во всем мире, вызванный увеличением государственных расходов, печатанием денег и углублением кризиса цепочки поставок. Всё это заставляет рассматривает криптовалюту как средство защиты от инфляции.

Многие инвесторы предпочитают биткоин традиционному защитному активу — золоту. Учитывая, что экономический кризис может развиваться и дальше, на долгосрочном горизонте криптоактив может быть лучшим вариантом против инфляции.

Итак, так что же должны делать криптоинвесторы в свете этого последнего роста? Как парадоксально бы ни звучало — ничего. Учитывая историческую волатильности криптовалюты, это повышение не гарантирует долгосрочного разворота.

Цена биткоина, скорее всего, снова упадет, а потом продолжит расти. Сильные колебания цен будут продолжаться, и это то, с чем долгосрочным инвесторам придется иметь дело.

Резкое падение цен может повлиять на ваше решение о продажи. Не позволяйте внезапным резким движениям курса повлиять на вашу долгосрочную инвестиционную стратегию.

Что еще более важно, не начинайте покупать больше криптовалюты только потому, что цена растет. Всегда убедитесь, что ваша финансовая база стабильна и устойчива.

Независимо от того, идет ли криптовалюта вверх или вниз, лучшее, что можно сделать — это не проверять её курс постоянно. Купите Биткоин и забудьте, как любой традиционный счет для долгосрочных инвестиций.

В последние пять лет его цена в целом стремительно росла, а в свете последних событий долгосрочные перспективы для него очень оптимистичны. Возможно, в 2022 году можно будет увидеть новый исторический максимум в $100 тыс.», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября биткоин вырос более чем на 8% и достиг нового максимума, превысив отметку в $68 тыс. за монету. Рыночная капитализация первой цифровой валюты составила примерно $1,286 трлн, что больше капитализации компании Tesla на данный момент.

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