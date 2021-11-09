Рязань, 9 ноября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Оториноларингологическое отделение закрывается в областной клинической больнице им. Семашко в Рязани. На его базе развернули дополнительные койки ковид-госпиталя, сообщили 9 ноября в официальной группе медучреждения.

Павел Соболев ИА REGNUM Заболевший коронавирусом в палате

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Решение о перепрофилировании лор-отделения принято в связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой, в его помещениях обустроили места для лечения пациентов с COVID-19. Теперь в отделении временно не проводится лечение больных по прямому профилю, не осуществляется ни экстренная, ни плановая госпитализация. Стационарную помощь пациенты могут получить на базе Городской клинической больницы № 11.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Рязанской области превысило 50 тысяч. По данным правительства региона, на вечер 8 ноября в лечебных учреждениях находятся 1 141 пациент с COVID-19.