Варшава, 9 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда 9 ноября выступил с обращением по случаю обострения миграционного кризис на польско-белорусской границе. Заявление политика было опубликовано на официальном сайте Бюро международной политики Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Мы следим за ситуацией на границе и будем охранять её до конца. Есть необходимая инфраструктура и достаточное количество пограничников, офицеров, солдат и полиции», — говорится в обращении главы государства.

По его словам, «Польша не поддастся на шантаж и агрессию режима Александра Лукашенко», а у границы с белорусской стороны собралось уже около 4 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые разбили там палаточный городок и требуют впустить их в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в размере около тысячи человек собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.

Генерал Польской армии Роман Полько не исключил, что пограничники и военные могут открыть огонь по нелегалам, если те пойдут на штурм границы.