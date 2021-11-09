Рязань, 9 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Рязанской области 9 ноября выявлено 248 новых носителей коронавируса — на семь больше, чем за предыдущие сутки и это новый рекорд региона. Общее количество заражений COVID-19 превысило 50 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе областного правительства. Зарегистрировано 19 летальных исходов.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,50%. С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 50 137 случаев заболевания COVID-19, Выздоровел 43 281 человек, из них 127 — выписаны за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 1 561 пациента.