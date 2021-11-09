Дербент, Дагестан, 9 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Два клада обнаружили археологи при раскопках в дагестанском городе Дербенте. В них были найдены медные монеты, пишет ТАСС. Их количество удивило даже ученых, сообщил один из них.

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Так, по словам научного сотрудника научно-производственного центра туризма и краеведения Кыдырали Шаушева, случаи обнаружения такого количества монет в жилище — редкость. Найденные монеты и другие находки будут выставлены на всеобщее обозрение в Дербентском историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике.

По словам Шаушева, в ходе раскопок были обнаружены также жилищно-бытовые остатки XI—XII веков, в том числе остатки жилищ, печных конструкций, двух водоводов. При этом первоначальной целью изучения археологов был храм святого Георгия Победоносца XIX века.

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