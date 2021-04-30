Владимир Станулевич, 30 апреля 2021, 20:30 — REGNUM В Архангельске проводятся крупнейшие археологические раскопки, связанные с реставрацией кинотеатра «Север», ранее «Эдисон». Раскопки — требование закона, расходы на них были заложены в смету на реставрацию кинотеатра. На вопросы ИА REGNUM ответил ведущий раскопки младший научный сотрудник Института археологии РАН Максим Чирков.
Владимир Станулевич: Это крупнейшие по площади вскрытия раскопки в Архангельске?
Максим Чирков: Возможно, сопоставимые по площади археологические раскопки проводились О. В. Овсянниковым в 1984 г в Гостиных Дворах. Точно сказать не могу, надо посмотреть в архивах. Можно сказать, что наши раскопки крупнейшие в Архангельске по площади вскрытия за последние 35 лет. Работы ведутся благодаря отапливаемым павильончикам и в холодные месяцы. Сейчас они приостановлены по погодным соображениям и возобновятся, когда станет посуше. Мы не избежим откачки грунтовых вод, это особенность архангельской археологии.
Владимир Станулевич: Территория, где проходят раскопки, в XVI-XVII веках занимала Стрелецкая слобода. Её следы найдены?
Максим Чирков: Следы Стрелецкой слободы на данный момент не обнаружены. Мы дошли до слоя начала XVIII — конца XVII века. Все самое интересное впереди, хотя я не уверен, что мы найдем что-то от Стрелецкой слободы, она часто горела…
Владимир Станулевич: Говорят о большом числе находок, что их счет идет на тысячи. Что найдено из артефактов?
Максим Чирков: Обнаруженные археологические находки в основном представлены массовым археологическим материалом, среди которого: фрагменты керамических сосудов разных видов, стекло, слюда, шлак, кости животных, отходы косторезного производства.
Наиболее интересные индивидуальные находки: деревянные лопатки, оселки, проколка, костяной гребень, лапоть, резное изделие из дерева, костяная пластина — отход при производстве пуговиц. Это артефакты XVIII — начала XX веков. Какого-то уникального артефакта среди них нет.
Владимир Станулевич: Какие предварительные выводы можно сделать об Архангельске прошлых веков?
Максим Чирков: На данный момент выводы об Архангельске прошлых веков на основании полученных материалов делать рано, изучена далеко не вся площадь работ. Археологические слои
Владимир Станулевич: Ход раскопок и их значение для Архангельска прокомментировал Александр Суворов, начальник Северной экспедиции Института археологии РАН.
Максим Чирков: Архангельск — по большей части остается «терра инкогнита» для историков, археологов и его жителей. Прошлое города практически не исследовано в сравнении, например, с Вологдой. Там дело в наши дни обстоит значительно лучше. Не стоит говорить о каком-то объекте, крепости или монастыре, надо говорить, что город малоисследован в целом. Очевидно, в Архангельске раньше и сейчас недооценивают значение для его экономики и привлекательности археологических исследований. Надо отметить, что в последние годы появились отрадные примеры спасательных археологических раскопок на месте будущего строительства. Такая практика является распространенной в мире. Имею в виду раскопки у драмтеатра, на месте строительства группой «Аквилон» жилого комплекса «Ривер Парк» рядом с местом Михайло-Архангельского монастыря и вот эти, у кинотеатра «Север». В некоторых случаях археологов подталкивала к открытиям работа, выполненная ненарушающими георадарными методами, специалистов по которым приглашала Архангельская митрополия и фонд «Император». С планами всегда трудно, главное — надо исключить потери нашего культурного наследия при хозяйственной деятельности.
В 2019 году у драмтеатра, на месте деревянной крепости Архангельска, на месте Михайло-Архангельского монастыря, давшего имя Архангельску и области, еще в ряде мест, были проведены георадарные исследования по поиску скрытых под землей памятников прошлого города. Специалистов ВНИИСМИ пригласили с помощью российского благотворителя Владимира Крупчака Архангельская митрополия, фонд «Император» и Архангельское отделение ИППО. Работы с открытым листом сопровождал археолог ИА РАН Алексей Беличенко. В 2020 году Институт археологии РАН, используя итоги георадарных исследований, провел раскопки, которые привели к находке ограды Михайло-Архангельского монастыря и деревянной конструкции у драмтеатра, материал которой, по данным дендрохронологии, датирован 1610 годом и предположительно принадлежит деревянной крепости Архангельска.