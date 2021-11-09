Красногорск, 9 ноября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2892 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 9 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 475 115 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составило уже 545 194.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 9 ноября было зафиксировано максимальное число жертв COVID-19 с начала пандемии.