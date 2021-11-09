Вологда, 9 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области выявлено 389 новых случаев COVID-19, жертвами инфекции стали 13 человек. Об этом сообщает оперштаб.

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Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен 81 729 раз, 2 272 пациента скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские ковидные госпитали заполнены на 87%. В числе госпитализированных — почти две тысячи человек.