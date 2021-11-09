Армения, 21 июня, 2010, 21:53 — ИА Регнум. Прибывшие в Турцию из Армении женщины, в основном, занимаются проституцией, и это является одной из проблем турецких властей. Об этом сообщает армянское агентство News.am. Согласно источнику, за последние три года из Турции были депортированы 5900 граждан Армении.

"За последние три года 5900 граждан, перешедших в Турцию незаконным путем, были арестованы и депортированы из страны", - говорится в докладе подкомиссии турецкого парламента. Кроме того, в документе отмечается, что в 2007 году из Турции было депортировано 779, а в 2008 году - 474 гражданок Армении, которые занимались проституцией на территории Турции. По данным на 2010 год из Турции было депортировано 100 граждан Армении.