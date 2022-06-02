Красногорск, 9 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 62 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 9 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Отметим, что эта цифра стала максимальным показателем смертности от COVID-19 с начала пандемии. До этого самое большое число жертв коронавируса в сутки на территории Подмосковья составляло 59 человек. Такой показатель был зафиксирован 8 ноября 2021 года. До этого максимальный показатель фиксировался днем ранее — 7 ноября, когда жертвами коронавируса в регионе стали 56 человек.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Московской области скончался 9 241 человек.