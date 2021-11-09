Красногорск, 9 ноября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье пошла на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 9 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 2818 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 611 случаев меньше аналогичного показателя 8 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 3429 человек, а днем ранее — у 3297 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 9 ноября в России было выявлено 39 160 новых случаев заражения коронавирусом.