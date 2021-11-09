Оренбург, 9 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки от коронавирусной инфекции скончались 22 человека. Об этом 9 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Число жертв заболевания в регионе достигло 2772. Стоит отметить, что в Оренбуржье суточный показатель выявляемых заражений коронавирусом стабильный на протяжении трех дней — 405 фактов ежедневно. Суточный показатель смертности от COVID-19 растет. При выявлении более 400 заражений в день из COVID-клиник ежедневно выписывают менее 300 пациентов в связи с выздоровлением.

Напомним, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 93 049 случаев заражения. Излечились от коронавирусной инфекции 78 922 оренбуржца.