Оренбург, 9 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 405 новых заражений коронавирусом. Об этом сообщает 9 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19. Суточный показатель на протяжении трех дней держится на одном уровне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

С начала пандемии зафиксировано 93 049 случаев заражения. Показатель заболеваемости составил 4747,59 на 100 тысяч населения.

Оправились от болезни 78 922 человека. Жертвами COVID-19 стали 2772 оренбуржца.