Ульяновск, 9 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области суточное число вылечившихся от ковида значительно превысило количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Противошоковая палата

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По информации на 9 ноября, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлен 100 741 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе у 538 жителей заражение официально подтверждено за последние сутки.

Вылечились от ковида 89 156 человек, из них за последние сутки победили болезнь 657 жителей. Доля выздоровевших составила 88,5%.

Напомним, жертвами коронавируса в Ульяновской области стали 3152 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе более 300 добровольцев помогают гражданам в период ограничительных мер. В частности, они оказывают помощь в доставке лекарств, продуктов и товаров первой необходимости пожилым, не вакцинированным от ковида и тем, кто находится на самоизоляции.