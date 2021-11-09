Пермь, 9 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 9 ноября, по причине корнавирусной инфекции скончались 40 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии жертвами заболевания в регионе стали 6128 человек. На сегодняшний день в COVID-отделениях находятся 4137 пациента, из которых 473 — в тяжелом состоянии.

Напомним, общее число выявленных в Прикамье случаев заражения коронавирусом составляет 126 161. Ранее минздрав заявлял о дефиците врачей и переполненных больницах.