Тюмень, 9 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 349 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 347 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 9 ноября коронавирусом заразились 73 882 человека, выздоровели 59 324 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 9 ноября в регионе скончались 2476 пациентов с COVID-19 (на 15 человек больше, чем днём ранее).