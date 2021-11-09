Два острова в Индонезии свяжет подводный электрический кабель
Джакарта, 9 ноября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Государственная электроэнергетическая компания в Индонезии намерена проложить кабель в море между островами Суматра и Бангка, сообщает Antara.
Индонезия
Работы намерены завершить в начале 2022 года.
Подводный кабель протяженностью 36 км между двумя островами в Индонезии станет самым длинным в стране.
«Мы надеемся, что подключение линии электропередачи Суматра-Бангка привлечет инвесторов и ускорит экономический рост населения жителей этого района», — говорится в заявлении государственной электроэнергетической компании.
Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская компания Biofarma распределила 233,4 млн доз вакцины против коронавируса в 34 провинциях страны.