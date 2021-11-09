В Коми остаётся острой проблема нехватки медицинского кислорода — минздрав
Сыктывкар, 9 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Медучреждения Коми, где проходят лечение ковид-пациенты, испытывают нехватку медицинского кислорода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минздраве республики.
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«Острой остается проблема обеспечения ковидных стационаров кислородом. Для ее решения разрабатываются мероприятия по производству собственного медицинского кислорода», — сообщили в ведомстве.
В ближайшее время кислородная подстанция появится в Ухте. В столице республики такая станция будет работать на базе кардиодиспансера.
Кроме того, были выделены дополнительные федеральные средства в размере 194,2 миллиона рублей на приобретение шести кислородных концентраторов для больниц республики.
В настоящее время в Коми развернуто 2742 ковидных коек, обеспечены кислородом — 1788, оснащены аппаратами ИВЛ — 227.
Как сообщало ИА REGNUM, нехватку кислородаиспытывает и здравоохранение Вологодчины.