Сыктывкар, 9 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Медучреждения Коми, где проходят лечение ковид-пациенты, испытывают нехватку медицинского кислорода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минздраве республики.

U.S. Air Force photo Жидкий кислород

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«Острой остается проблема обеспечения ковидных стационаров кислородом. Для ее решения разрабатываются мероприятия по производству собственного медицинского кислорода», — сообщили в ведомстве.

В ближайшее время кислородная подстанция появится в Ухте. В столице республики такая станция будет работать на базе кардиодиспансера.

Кроме того, были выделены дополнительные федеральные средства в размере 194,2 миллиона рублей на приобретение шести кислородных концентраторов для больниц республики.

В настоящее время в Коми развернуто 2742 ковидных коек, обеспечены кислородом — 1788, оснащены аппаратами ИВЛ — 227.

Как сообщало ИА REGNUM, нехватку кислородаиспытывает и здравоохранение Вологодчины.