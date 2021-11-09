Черкесск, 9 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Вакцинация от COVID-19 — это не личное дело, а гражданский долг каждого жителя Карачаево-Черкесии. Такое мнение высказал глава республики Рашид Темрезов, комментируя слова одного из пользователей соцсети.

Kchr.ru Рашид Темрезов

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«На днях прочитал комментарий, обращённый к одному из наших врачей: «Прививаться или не прививаться — мое личное дело, а ваше дело — хорошо лечить». Сейчас перед нами стоит не вопрос желания «хочу или не хочу прививаться», а вопрос гражданского долга и личной и коллективной ответственности», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.

По словам руководителя республики, в настоящее время привиты от коронавируса более 136 тыс. жителей региона. Темрезов отметил, что «это довольно много для небольшой республики, но недостаточно для противостояния коронавирусной угрозе». Он еще раз призвал всех жителей привиться от COVID-19.

По данным федерального оперативного штаба на 5 ноября, в Карачаево-Черкесии коллективный иммунитет составляет 34,1%. Численность носителей коронавируса к 9 ноября достигла 28 278 человек, скончались от COVID-19 815 жителей региона.