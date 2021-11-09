Чебоксары, 9 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Чувашии подтверждено ещё 178 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и зафиксированы очередные летальные исходы. Такие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 9 ноября, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 39 424 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 178.

Победили болезнь ещё 148 человек, всего вылечились 34 507 жителей. Доля выздоровевших составила 87,53%.

От осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в Чувашии за последние сутки умерли 19 больных. Таким образом, жертвами пандемии стали 2919 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в январе — сентябре 2021 года умерли 14 752 жителя. Это на 1573 человека больше к аналогичному прошлогоднему уровню. Смертность возросла на 11,9%.