Омск, 9 ноября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области COVID-19 диагностировали у 583 человек, в том числе 469 пациентов лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября в региональном минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным портала «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии в Омской области подтверждено 102 218 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 457 человек, за всё время — 79 187.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в регионе выявили 584 носителя коронавируса.