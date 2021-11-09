Грозный, 9 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Главой Итум-Калинского района Чечни назначен Ибрагим Бурсагов. За его кандидатуру проголосовали депутаты района на состоявшемся 8 ноября заседании Совета депутатов.

Ncrc.ru Горнолыжный курорт «Ведучи» в Чечне

На суд депутатов конкурсной комиссией были отобраны и представлены две кандидатуры. Наибольшее одобрение получила кандидатура Ибрагима Бурсагова. До этого назначения он работал в должности заместителя мэра города Грозный. В начале октября 2021 года стал исполняющим обязанности руководителя администрации Итум-Калинского района.

Напомним, с конца декабря 2020 года должность главы Итум-Калинского района занимал Хамид Зулаев. В этом районе расположен новый горнолыжный курорт «Ведучи», с которым власти Чечни связывают большие надежды в плане развития туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Чечне был назначен новый глава Гудермесского района. Им стал Хамзат Магомадов.

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