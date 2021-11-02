Грозный, , 08:46 — REGNUM В Чечне новый руководитель появился у Гудермесского района. Победителем конкурса на замещение должности главы муниципалитета стал Хамзат Магомадов, пишет «Чечня Сегодня». Конкурс состоялся 1 ноября, его провел вице-премьер Чечни министр экономического, территориального развития и торговли ЧР Магомед Селимханов.

Чечня. Грозный

По итогам заседания конкурсной комиссией были отобраны и представлены на рассмотрение совета депутатов Гудермесского района две кандидатуры. По результатам голосования руководителем избран Хамзат Магомадов.

Хамзат Магамадов работал на различных постах государственной гражданской службы с 2001 года, имеет опыт работы руководителем. Напомним, прежний глава района Сахаб Закриев был избран депутатом парламента Чечни на состоявшихся в сентябре 2021 года выборах.