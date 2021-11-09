Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Очередные подробности кампании, направленной против бывшего президента США Дональда Трампа, которого обвиняли в сговоре с Россией, вышли на поверхность в связи с расследованием, начатым против одного из экспертов по скандальному досье Кристофера Стила, пишет Марк Эпископос в статье, вышедшей 8 ноября в The National Interest.

«Либеральный Брукингский институт — один из старейших и наиболее уважаемых аналитических центров в Вашингтоне. Во время правления республиканцев он часто служит площадкой для самых видных демократов», — указал Эпископос, напомнив, что во время правления Трампа почетным членом центра была нынешний министр финансов и бывший глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Однако, продолжил он, в последнее время общественность стала замечать и менее приятные черты центра, в частности, в том, что касается президентской кампании 2016 года. Так, специальный прокурор Министерства юстиции США Джон Дарем выдвинул обвинения в адрес проживающего в Вирджинии аналитика Игоря Данченко, главного эксперта в скандальном досье Кристофера Стила, которое якобы содержало крайне порочащие бывшего главу Белого дома сведения. В вину Данченко, который на протяжении нескольких лет работал в Брукингском институте под началом Фионы Хилл, ставят то, что лгал сотрудникам ФБР.

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Оказалось, что досье бывшего сотрудниками МИ6 содержало массу лжи и необоснованных заявлений, которые сам Стил не смог подтвердить в недавнем интервью Джорджу Стефанопулосу. Эрик Вэмпл из Washington Post кратко охарактеризовал так называемое досье как «мусор».

В недавнем обвинительном заключении Дарема утверждается, что Данченко сфабриковал телефонный разговор между собой и человеком, которого он считал тогда президентом Российско-американской торговой палаты. Согласно досье Стила, во время этого разговора был совершен «заговор» между представителями предвыборного штаба Трампа и Кремлем. В обвинительном заключении также говорилось, что Данченко лгал о своих контактах с активистом Демократической партии Чаком Доланом, который выступал в качестве источника Данченко.

Сам Данченко может оказаться второстепенной фигурой в расследовании, но он, похоже, является отправной точкой для Дарема, который может пролить свет на более значимую картину того, как предвыборный штаб бывшей первой леди Хиллари Клинтон пытался в 2016 году изобразить Трампа в качестве маньчжурского кандидата, пошедшего на сговор с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным.

Свою карьеру в США Данченко, уроженец России, перебравшийся в США в начала 2000-х, начал в Брукингском институте, где, по его словам, он тесно сотрудничал с экономистом Клиффордом Гэдди и русисткой Фионой Хилл. Первый большой прорыв Данченко произошел в 2005 году, когда ему каким-то образом удалось получить диссертацию Путина 1996 года. В 2006 году на совместной конференцией с Гэдди Данченко утверждал, что большая часть диссертации Путина была плагиатом. Сама Хилл предприняла шаги для продвижения карьеры Данченко.

«Данченко был необычным человеком, потому что он очень долго проработал в Брукингсе. Фионе нужно было избавиться от него или подтолкнуть его к развитию карьеры. Поэтому она познакомила его с Кристофером Стилом», — подчеркнул эксперт по России и сотрудник одного из вашингтонских аналитических центров в беседе с The National Interest.

«Стил, конечно же, — это бывший британский шпион, руководивший одной из лондонских разведывательных фирм. Стил заключил контракт с исследовательским агентством Fusion GPS, которое также было нанято Национальным комитетом Демократической партии (DNC), чтобы накопать компромат на тогдашнего кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Хилл также предположительно связала Данченко с Чаком Доланом», — отметил Эпископос.

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В переписке, опубликованной сенатором Линдси Грэмом, говорится, что ФБР подозревало Данченко в том, что тот является российским агентом. По информации, полученной сенатским комитетом по разведке, ФБР установило, что Данченко «в 2006 году контактировал с российским посольством и известными российскими разведчиками…».

В сентябре того же года Данченко поведал офицеру российской разведки, что он «заинтересован в том, чтобы однажды поступить на российскую дипломатическую службу». В октябре Данченко связался с российским офицером разведки, чтобы получить ответ, «чтобы документы можно было завтра положить в дипломатическую почту…». Далее ФБР установило, что Данченко контактировал с «российским офицером, базирующимся в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2005 году».

В оценке ФБР было отмечено, что эти двое «казались очень знакомыми друг с другом», добавив, что «основной вспомогательный источник настойчиво спрашивал, знает ли интервьюируемый о некотором конкретном военном судне». Как следует из рассекреченного отчета ФБР, часть информации в котором была вымарана, Данченко «был объектом контрразведывательного расследования ФБР с 2009 по 2011 год». Такая оценка ФБР в определенной мере подтверждалась Доланом.

«Он слишком молод для КГБ. Но я думаю, что он работал на ФСБ. Поскольку он сказал мне, что он провел два года в Иране. И когда я впервые встретил его, он знал обо мне больше, чем я», — написал Долан знакомому в электронном письме 2016 года, полученном Даремом.

Непонятно, почему Долан, который, как утверждается, сам присутствовал на нескольких встречах в российском посольстве летом 2016 года, согласился сотрудничать с человеком, которого он подозревал в работе на российскую разведку, в рамках исследовательского проекта политической оппозиции, заказанного Национальным демократическим комитетом.

Федеральные прокуроры заявили, что в основу отчетов Стила прежде всего легли утверждения Данченко и предполагаемых сфабрикованных источников. Его досье, в свою очередь, сыграло огромную роль в решении ФБР получить ордер на прослушивание телефонных разговоров бывшего советника предвыборного штаба Трампа Картера Пейджа.

В результате расследование в отношении Пейджа все же проведено было, однако генеральный инспектор Министерства юстиции Майкл Э. Горовиц пришел к выводу, что ФБР допустило не менее семнадцати ошибок или упущений, пытаясь получить разрешение от Суда по надзору за внешней разведкой на преследование Пейджа.

В новом обвинении, выдвинутом Даремом, подняты вопросы о поведении ФБР: почему ФБР так быстро отреагировало на сфабрикованные версии досье, но так долго медлило и не допрашивало Данченко, почему, учитывая ущерб, нанесенный его предполагаемыми преступными искажениями истины, ФБР предложило Данченко сотрудничать, когда бюро наконец собралось допросить Данченко в январе 2017 года.

Кроме того, специальный прокурор задается вопросом, почему, пытаясь получить ордера на слежку за людьми, близкими к Трампу, ФБР решило скрыть от Суда по надзору за внешней разведкой, что Данченко сам подозревается в причастности к российской разведке.

Новый поток обвинений, вытекающих из обвинительного заключения Данченко, по-видимому, означает, что Хилл наставляла, сотрудничала и активно продвигала кого-то, кто помог сформировать один из самых серьезных политических скандалов в истории США.

Несмотря на то, что Данченко принимал участие в подготовке материалов, направленных на то, чтобы изобразить Трампа и членов его предвыборного штаба в качестве российских марионеток, в апреле 2017 года Хилл сама заняла высокий пост в Совете национальной безопасности при администрации Трампа.

«Подозревала ли Хилл — и предупредил ее кто-либо — в какой-либо момент в течение их длительных профессиональных отношений, что Данченко может быть скомпрометирован российской разведкой?» — задается вопросом автор.

Затем не стоит забывать о Виктории Нуланд, которая занимала высокие посты в Госдепартаменте во время правления Барака Обамы. Она также была старшим научным сотрудником в Брукингсе. Она признала, что Стил давал брифинг по своему досье в Госдепе Обамы.

«Я решила не участвовать в этом брифинге», — подчеркнула она в июне 2018 года на слушаниях Сенатского комитета по разведке.

«Я узнала о нем лишь позже», — отмечала она впоследствии.

Эти два утверждения противоречат друг другу. Ее показания указывают на то, что она изо всех сил избегала инструктажа, о котором не знала. Если после выборов 2022 года в конгрессе вновь сложится республиканское большинство, то оно вполне может провести собственное расследование произошедшего в 2016 году.

Выдвижение обвинений против Данченко имеет не только непосредственные политические последствия, которые заключаются в еще одном ударе по нарративу о якобы имевшем место сговоре между Трампом и Россией. Напротив, он — хоть и с запозданием — проливает свет на разнообразные действия группы элит, связанных с предвыборным штабом Клинтон, которые стремились очернить кандидата в президенты, который им не нравился.