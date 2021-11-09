Тамбов, 9 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Тамбовской области 9 ноября подтверждено 207 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области было зарегистрировано 50 тыс. 233 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 47 тыс. 252 пациента, в том числе 143 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1197 человек. 11 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.