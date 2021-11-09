Астрахань, 9 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Астраханской области 9 ноября подтверждено 250 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 68 тыс. 836 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 1561 человек.

За весь период 2071 человек скончался. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.