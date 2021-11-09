Москва, 9 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Обвиняемый в браконьерстве депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) сегодня-завтра даст показания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ).

Лось

«Рашкин даст показания, полагаем, может, сегодня или завтра, и тогда будет у нас информация представлена более подробная, сведения, которые СМИ могут использоваться и все будет ясно и понятно», — сказал Синельщиков.

Рашкин обвиняется в браконьерстве в Саратовской области, возбуждено уголовное дело. Дело находится на контроле у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В день рождения комсомола у коммуниста в багажнике обнаружили части туши лося.