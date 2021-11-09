Саратов, 9 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил, что в регионе наметилась стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19. Об этом он написал на своей странице в «Инстаграм».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

"Сейчас ситуация с заболеваемостью начинает стабилизироваться. Работать медикам становится хоть немного, но легче. Сегодня мы прикладываем для этого все усилия», — отметил глава ведомства.

По словам Костина, в поликлиниках непрерывно пополняются запасы медикаментов, расширяются колл-центры, чтобы каждый пациент, нуждающийся в медпомощи, мог дозвониться.

«В открытом доступе по моему поручению размещены мобильные телефоны главных врачей лечебных учреждений, для постоянной связи с населением. Я всегда доступен и готов оказать помощь. Но и Вы должны помочь врачам — сделайте прививку, не забывайте носить маски, соблюдайте простые санитарные нормы. Только вместе мы сможем справиться с этой болезнью», — подытожил министр.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 9 ноября зарегистрировали с начала пандемии 107 062 случая заражения коронавирусом. Выздоровели всего 93 148 человек, из них за сутки — 486 пациентов. На стационарном лечении находятся 4468 пациентов, на амбулаторном — 5849 человек.

Читайте также: В Саратовской области за сутки выявили 640 новых носителей коронавируса