Ставрополь, 9 ноября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Ставропольском крае уже 901 073 жителя приняли участие в кампании по вакцинации от коронавируса. Этот показатель составляет 32% всего населения региона. Такие данные приводит 9 ноября краевой минздрав.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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Полностью привитыми является 781 191 человек, получивший второй компонент вакцины. Только за прошедшие сутки число получивших вакцину от COVID-19 выросло более чем на 4 тыс. человек. Среди привитых 30% — люди старше 60 лет.

Несмотря на большую долю принявших участие в вакцинации, в Ставропольском крае, численность заболевших ежедневно растет, достигнув уже показателя прироста почти 500 человек в сутки. В ковидных госпиталях заполнено более 93% коек. Так, за прошедшие сутки число новых граждан с подтвержденным тестом на коронавирус составило 499 человек, скончались за те же сутки 42 жителя региона.