Красноярск, 9 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки подтверждено 740 случаев заражения коронавирусом, в том числе 169 — в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября в управлении Роспотребнадзора по региону.

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Всего на 14:00 по местному времени 9 ноября в Красноярском крае зарегистрировано 137 690 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19. Под медицинским наблюдением на дому находится 49 461 контактный человек. За последние сутки под наблюдение взяли 4436 человек. Снято с наблюдения 3711 человек.

По данным ведомства, в крае за весь период пандемии проведено 4 049 464 теста на коронавирус (+3434 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в Красноярском крае было выявлено 728 носителей SARS-CoV-2.