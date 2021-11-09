Элиста, 9 ноября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 44 человека. Такие данные 9 ноября ИА REGNUM привели в региональном оперштабе. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

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В ковидных госпиталях лечение получают 545 человек. Состояние 36 пациентов врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 2392 жителя республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 32 783 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 31 095 пациентов.