Москва, 9 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Госдума готова в декабре принять закон о принципах организации власти в регионах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

Законопроект является рамочным, в нем говорится о работе заксобраний регионов, а также о главах субъектов РФ. Глава комитета обратил внимание на вопрос о сроках полномочий губернаторов.

«Сейчас поднимается вопрос, сколько сроков может глава субъекта занимать свою должность. Столько, сколько будет указано в Уставе конкретного субъекта РФ. Мы в эти вопросы не вторгаемся», — пояснил Крашенинников.

По его словам, в комитет Госдумы поступают отзывы из регионов на инициативу, большинство из них положительные.