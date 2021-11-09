Москва, 9 ноября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бюджетных инвестициях в модернизацию Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Карелии. Об этом 9 ноября сообщает сайт правительства России.

Бриги середины XIX века. Рисунок из книги «Народное судостроение в России»

На выполнение работ из федерального бюджета поступит 5,1 млрд рублей, при этом общая стоимость работ оценивается почти в 5,8 млрд рублей. С 2021 по 2024 годы планируется реконструировать и оснастить современным цифровым оборудованием производственные цеха, технические помещения и объекты энергоснабжения.

Также планируется дополнительно выделить 400 млн рублей на создания цифровой платформы для управления модернизированным производством.

Предполагается, что после модернизации на предприятии будут созданы условия для строительства современных гражданских судов. Планируется проводить работы по обновлению судов технического назначения — буксиров, бункеровщиков сжиженного газа, лоцманских судов и судов дноуглубительного флота.