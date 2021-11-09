Черемхово, Иркутская область, 9 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Глава Черемхова Вадим Семёнов тяжело перенес COVID-19, но сумел излечиться. Об этом чиновник поведал в соцсетях. После четырехнедельного перерыва мэр города угольщиков вышел на работу.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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»Надо отдать должное Семенову он был откровенен с аудиторией и признался, что прививку от ковида вовремя не поставил, так как долго сомневался. Чем, по сути, спровоцировал заражение коронавирусной инфекцией. Теперь, Семенов собирается сделать прививку в самое ближайшее время. И всем остальным, кто не привился от ковида, советует сделать тоже самое», — информирует тегелрам-канал «Ангара».

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 9 ноября число умерших пациентов в Приангарье достигло 5742 человек, причём 29 из них добавили в сводку минувшие сутки.

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