Канберра, 9 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. По всей Австралии больницы и госпитали нуждаются в тысячах доноров крови, поскольку спрос на них достиг 10-летнего максимума. В австралийском отделении Красного Креста отмечают, что более 7 000 доноров крови срочно понадобятся в течение следующих двух недель для создания необходимого запаса крови. Об этом 9 ноября сообщил телеканал Nine News.

Pixabay.com Эмблема донорства

Спрос больниц на донорскую кровь находится на самом высоком уровне за последние десятилетие, и власти обеспокоены проблемой. По мере того, как в Австралии снимаются ковид-ограничения, возобновляются плановые операции, а дороги становятся более загруженными, что приводит к росту числа дорожно-транспортных происшествий.

Исполнительный директор организации «Служба доноров» Кэт Стоун в интервью Nine News призвала австралийцев сдать кровь, тем самым «буквально спасти жизни людей».

«Наши доноры оказали нам невероятную поддержку в течение последних двух лет, однако по мере того, как жизнь движется к нормальному состоянию у условиях ковида, важно, чтобы люди продолжали жертвовать кровь, чтобы помочь больницам продолжать лечение пациентов», — отметила Стоун.