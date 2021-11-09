Кызыл, 9 ноября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 14 494. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки подтверждён 71 новый случай инфицирования.

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«Из 71 заболевших мужчин — 29, женщин — 42. По возрасту: детей до 17 лет — 26, от 18 до 49 лет — 27, от 50 до 64 лет — 13, старше 65 лет — 5», — отметили в минздраве.

В ковидных стационарах республики, по данным на 9 ноября, лечатся 439 больных, в том числе 33 ребёнка и 21 беременная женщина. Состояние 101 пациента оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда составила 68,6%.

Амбулаторное лечение проходят ещё 462 носителя коронавируса, 109 из которых дети. За прошедшие сутки на учёт взято 46 человек.