Горно-Алтайск, 9 ноября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшую неделю зарегистрировано 356 новых носителей коронавируса. Это на 11,7% меньше, чем на предыдущей неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания оперштаба.

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По данным республиканского управления Роспотребнадзора, показатели недельного прироста впервые снизились за последние полтора месяца. Это произошло за счёт снижения заболеваемости в Горно-Алтайске и Майминском районе.

При этом эпидситуация в республике остаётся напряжённой. В частности, по словам главы региона Олега Хорохордина, за минувшую неделю заболеваемость заметно выросла в Турочакском и Чемальском районах.

«Меры профилактики должны быть максимально жёсткими, если мы хотим добиться улучшений. В Республике Алтай с 1 ноября система QR-кодов начала работать в госучреждениях культуры, через неделю начнёт работу в Горно-Алтайске и Майминском районе», — отметил он.