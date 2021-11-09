Барнаул, 9 ноября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 9 ноября прививки от коронавируса получили 851 907 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 3305 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Из общего числа привитых 87 454 жителя региона получил первую прививку (всего +1559 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 744 525 человек (+1580 за сутки). Также известно о 19 928 ревакцинированных (+166 за сутки).

Напомним, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно. Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 060 663 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции (+21 450 за последние сутки).

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