Самара, 9 ноября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Отработать вопрос возможного возобновления у школьников учебного процесса в очном формате и занятий спортом поручил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

(сс) StartupStockPhotos Дистанционное обучение

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Сообщается, что вопрос дистанционного обучения школьников был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

«Я вижу и получаю много вопросов от людей о том, могут ли дети заниматься спортом, когда они вернутся с «удаленки» на уроки в школы. И вопросы эти актуальные: все же должны понимать, как тяжело детям оставаться без привычного формата обучения и занятий спортом. Совершеннолетним гражданам, включая жителей старше 65 лет, с 8 ноября мы разрешили тренировки и посещение спортивных объектов при соблюдении определенных требований», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Отмечается, что решение о занятиях детей спортом и по возобновлению учебы в очном формате принимают оперативные штабы муниципалитетов исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на их территории. При этом ситуация с заболеваемостью COVID-19 в некоторых муниципальных образованиях сильно отличается.

«Есть районы, где заболеваемость гораздо ниже, о чем свидетельствует исчерпывающая информация регионального Роспотребнадзора. Поэтому мы и дали муниципалитетам такое право. Но, как я понимаю, главы муниципальных образований не хотят брать на себя ответственность в этих решениях. Прошу коллег по правительству провести анализ по тем муниципалитетам, где ситуация с заболеваемостью ниже, и с учетом позиции Роспотребнадзора отработать вопрос возможного возобновления у детей учебного процесса в очном формате и занятий спортом», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены усилить контроль за соблюдением самоизоляции.