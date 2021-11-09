Москва, 9 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Цена поездки на аэротакси может составить около 200 рублей за 1 км. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил гендиректор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов на бизнес-конференции «Баркемп «Национальная технологическая революция 20.35», передаёт ТАСС.

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По его словам, изначально планировалось, что полет на аэротакси будет обходиться в 20 рублей за 1 км. Однако из-за роста инфляции бизнес-модель пересмотрена и цена полета на аэротакси выросла до 200 рублей.

Компания Hover планирует начать полеты над Москвой в 2023—2025 гг. Аэротакси разрабатывается с 2019 года, первоначально было привлечено $3 млн инвестиций. В декабре 2020 года стартап оценили в $30 млн.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Новой Москве построят первый вертолетный аэродром для аэротакси.

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