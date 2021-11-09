Курган, 9 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Кургане работник одной из поликлиник через посредников за денежное вознаграждение вносил заведомо ложные сведения в информационную систему о проведении вакцинации от COVID. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

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Работник поликлиники и два посредника задержаны. Один из задержанных помещён по решению суда под домашний арест, двое других находятся под подпиской о невыезде. Им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев заявил о дополнительных проверках по фактам фальсификации QR-кодов во всех регионах Уральского федерального округа.