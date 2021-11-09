Оренбург, 9 ноября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Оренбурге с 8 ноября к очному обучению приступили ученики начального звена и выпускники школ. Проведенный фильтр показал, что в каждом образовательном учреждении три-четыре ребенка пришли в школу и признаками заболевания. Об этом сообщила начальник муниципального управления образования Лариса Бебешко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Она подчеркнула, что школьники с признаками ОРВИ не допускаются до занятий. «Все дети проходят так называемый утренний фильтр. Их встречают и осматривают как медработники поликлиники, закрепленной за образовательным учреждением, так и студенты профильных вузов, а также классные руководители и администраторы. Ни один неосмотренный ребенок в школу не попадает», — сказала она.

По итогам осмотра по три-четыре ребенка в каждой школе пришлось отстранить от занятий. Бебешко обратилась к родителям с просьбой отнестись с пониманием к ситуации. «Если мы побережем и себя, и своих одноклассников, и учителей, мы сможем учиться в очном режиме как можно дольше», — подчеркнула глава городского управления образования.

Добавим, что с 9 ноября очное обучение началось и для учеников пятых-десятых классов.