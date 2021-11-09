Владикавказ, 9 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Северной Осетии при столкновении пассажирского поезда с автомобилем, погиб человек. Инцидент произошел 8 ноября в селении Эльхотово. Погибший — водитель асфальтоукладчика, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры Грузовик столкнулся с поездом

«В 17:21 поступило сообщение о том, что произошло столкновение поезда «Владикавказ — Адлер» и асфальтоукладчика. Водитель спецтехники погиб на месте. В поезде пострадавших нет, состав не пострадал, с рельсов не сошёл, ж/д пути не пострадали», — говорится в сообщении спасательного ведомства. Уточняется также, что в 11 вагонах состава в момент столкновения находились 150 пассажиров. После столкновения поезд продолжил движение по маршруту. А последствия автоаварии на ж/д путях устраняли 37 человек с помощью 11 единиц техники.

По факту ЧП проводится проверка прокуратуры и Следственного комитета.

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