Краснодар, , 16:00 — REGNUM При столкновении пассажирского поезда с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Краснодарском крае погибли два человека, еще один пострадал. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент произошел на перегоне Гостагаевская — Анапа.

«Водитель легкового автомобиля … выехал на ж/д переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом N152 Москва-Анапа», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной аварии стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня в северо-западной китайской провинции Ганьсу в результате железнодорожной аварии погибли девять человек.