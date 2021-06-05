Краснодар, 5 июня 2021, 16:00 — REGNUM При столкновении пассажирского поезда с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Краснодарском крае погибли два человека, еще один пострадал. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Инцидент произошел на перегоне Гостагаевская — Анапа.
«Водитель легкового автомобиля … выехал на ж/д переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом N152 Москва-Анапа», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной аварии стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля.
Как передавало ИА REGNUM, 4 июня в северо-западной китайской провинции Ганьсу в результате железнодорожной аварии погибли девять человек.